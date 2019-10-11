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Afrin Gazisi Yunus Emre Işık'a rozet

Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava İstikam Albay Mehmet Şahin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında gazi olan Uzman Çavuş Yunus Emre Işık'a rozet taktı.

11.10.2019 09:29Afrin Gazisi Yunus Emre Işık'a rozet
Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava İstikam Albay Mehmet Şahin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında gazi olan Uzman Çavuş Yunus Emre Işık'a rozet taktı.

Afrin gazisi Uzman Çavuş Yunus Emre Işık rozetle onurlandırıldı. Özel Kuvvetlerde İstihbarat ve Harekat Uzmanı olarak görev yaparken 2018 yılı Şubat ayında Zeytin Dalı Harekatında görev başında gazi olan Uzman Çavuş Yunus Emre Işık'a Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava İstikam Albay Mehmet Şahin 'Malul Gazilik Rozeti'ni taktı.

Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığında düzenlenen törene Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava İstikam Albay Mehmet Şahin, Afrin Gazisi Yunus Emre Işık, babası İsmail Hakkı Işık, annesi Fadime Işık, abisi Mustafa Işık, yengesi Ayten Işık ve askeri personel katıldı. - MANİSA

Mehmet Şahin, Akhisar, Afrin, Güncel

Kaynak: İHA

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