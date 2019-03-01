Afrin Şehidi Açıkkol'un Şehadet Yıldönümünde Mevlid

Türkiye
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bölgesinde PKK-PYD bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda şehit edilen Ispartalı Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un şehadetinin yıldönümünde mevlidi şerif okutuldu.
Isparta Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen mevlide, Vali Ömer Seymenoğlu
, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup duaların edildiği programda Vali Seymenoğlu şehit ailesi ile yakından ilgilendi. Program, dağıtılan ikramlarla son buldu. - ISPARTA
Suriye, Türkiye, Afrin, Güncel
Kaynak: İHA