Afrin şehidi İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Afrin
şehidi İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldıAfrin şehidi İbrahim Imış için Mevlid-i Şerif okutuldu
AFYONKARAHİSAR - Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı. Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesine bağlı Merkez
Büyük Cami'de Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için Mevlid-i Şerif okutuldu. Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için düzenlenen programa, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, AK Parti
Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif programında dualar edilerek şehitlerimize rahmet dilendi. Ayrıca Şehit İbrahim Imış'ın ailesi tarafından Mevlid-i Şerif öncesi programa katılan vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu.
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Kaynak: İHA