Afrin Şehidi İstanbul'a Gönderildi

Afrin
bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Kalu'nun (25) cenazesi, havayoluyla İstanbul
'a gönderildi.
PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinde açılan taciz atışları sonrası çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Kalu'nun naaşı Hatay Devlet Hastanesi
morgundan alındı. Jandarma
eşliğinde Hatay Havaalanına getirilen cenaze, uçakla İstanbul'a gönderildi.
Şehidin cenazesi İstanbul'da kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek. - HATAY
Afrin,İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 11:34