Afrin
şehidi İstanbul
'a gönderildi
HATAY - Afrin Bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Kalu'nun (25), cenazesi havayoluyla İstanbul'a gönderildi. PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat Bölgesinde açılan taciz atışları sonrası çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Kalu, Hatay Devlet Hastanesi
morgundan çıkarılarak, jandarma eşliğinde Hatay Havaalanına getirildi.Şehit Muhammed Kalu, uçakla İstanbul'a gönderildi.Şehidin cenazesi İstanbul'da kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.
Afrin,İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 11:59