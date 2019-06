Afrin şehidi oğlunun hatıralarını evinin odasında yaşatıyor - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA

SELÇUK KIZILDAĞ - Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ) tarafından Suriye 'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 25 yaşında şehit olan Uzman Çavuş Recep Çetin 'in babası, oğlunun fotoğrafları ve kullandığı eşyalarla evinin bir odasını müzeye çevirdi.Şehit babası Eyüp Çetin, oğlunun anılarını yaşatmak ve hatırlanmasını sağlamak için Eskişehir 'deki evinin bir bölümünü kızı Seda Çetin'in desteğiyle "müze oda" olarak düzenledi.Çetin bu odada, geçen yıl mart ayında şehit olan oğlunun fotoğraflarının yanı sıra kullandığı cep telefonu, not defteri, valiz gibi eşyaları ve askeri malzemelere yer verdi.Baba Eyüp, anne Sevgi ve kız kardeş Seda Çetin, evlerinde şehidin anılarıyla yaşıyor. Kocaeli 'de oturan şehidin eşi Yeter Çetin ise 1,5 yaşındaki kızı Gökçen 'le Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Eskişehir'de ilk olarak Kanlıpınar Şehitliği'ne gidip Recep Çetin'in kabri başında dua etti.Daha sonra annesiyle dedesinin evine giden minik Gökçen, babasının anılarının yaşatıldığı odada vakit geçirdi."Eşimin çocukluk fotoğraflarındaki haline çok benziyor"Şehit eşi Yeter Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her fırsatta kızına babasını anlattığını söyledi.Kızının, eşinin çocukluk fotoğraflarındaki haline çok benzediğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:"Bana dünyanın en güzel eşi oldu. Çocuğunu çok sevdi. Hani öyle yeni bebeği elinize alamazsınız. O hemen aldı, benimsedi. Sonrasında da şehit oldu zaten. Eşim şehit olacağını biliyor gibiydi. Son mesajlarında 'Bana bir şey olursa kızımızı tek başına büyüt. Başkasına baba demesin. Bu şanlı bir görev. Allah yardımcımız olsun' demişti. Kızı o şehit düştüğünde 40 günlüktü. Şimdi 1,5 yaşında ve bayramda babasını ziyarete geldi."Baba Eyüp Çetin ise oğluyla arkadaş gibi olduklarını dile getirdi.Şehit babası olmanın gururunu, onurunu yaşadığını anlatan Çetin, "Torunum, gelinim bugün yanımızda. Çok mutluyum. Oğlum vatanı için şehit düştü. Oğlum hep 'Bu şanlı görev bizlere nasip oldu' derdi. Devletimiz de ordumuz da yanımızda hep. Allah razı olsun." dedi."Bana Eskişehir'i verseler bu kadar sevinmezdim" Anne Sevgi Çetin, torununun baba ocağına ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.Gökçen'in simasında oğlunu gördüğünü söyleyen Çetin, şöyle devam etti:"Rabbim birini aldı, birini verdi. Benim oğlum çok uslu, çok terbiyeli bir çocuktu. Şehit olmasına yakın evlerine gitmiştim. Torunum dünyaya gelmişti, yardımcı olurum diye gittim. İçimdeki hissi anlatamam. Her anında yüzüne bakıyordum. Bana, 'Ana bana niye öyle bakıyorsun' demişti. Ben de kızmasın diye o televizyon izlerken belli etmeden yüzüne bakıyordum. Bambaşka bir his. Anlatamam. Acısı da gururu da çok büyük. Bugün bir de Gökçen geldi. Eskişehir'in hepsini bana verselerdi bu kadar sevinmezdim."Şehidin kız kardeşi Seda Çetin de çocukluğunda hep bir ağabey sevgisi ve koruyuculuğuyla büyüdüğünü aktardı.Şimdi yeğeniyle avunduğunu dile getiren Çetin, "Onu çok özlüyorum. Güzel bir şey yaşasam ya da üzülsem hep abime söylerdim. Şimdi elim hep telefonda onu aramaya gidiyor ama yok. Beni hep 'çiçeğim' diye severdi. Bu odanın dizaynını ben yaptım. Eşyaları, fotoğrafları geldiğinde onları bir valize sıkıştırmak istemedim. Böyle bir oda yaptım. Hem yeğenim hem de bizim onu bir an dahi unutmamamız için yaptım." diye konuştu.