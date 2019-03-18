Kaynak: İHA

Afrin şehidi olan kardeşini anlattı"357 gün 8 bin 568 saattir onu görmüyor, sesini duymuyorum ama büyük bir gurur yaşıyorum"AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehit kardeşi Mine Temel'in abisini anlatması duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Atatürk parkındaki ilk törene; Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Çelenk sunma merasiminin ardından Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt protokol üyeleri ile beraber Şuhut Şehitliğini ziyaret ederek dua edildi. Etkinlikler, Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırlamış olduğu programla devam etti. Açılış konuşmasını Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi Sınıf Öğretmeni Ömer Ülker gerçekleştirirken, öğrenciler tarafından yapılan Çanakkale Ruhu isimli etkinler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Gurur duyduğu şehit abisini anlattı Programda Afrin şehidi Veysel Temel'in kardeşi Mine Temel bir konuşma yaptı. Temel, "Abim son dakika tercihlerini değiştirerek Midyat'a tayin oldu. Daha sonrasında Afrin çıktı. Birliklerine haber geldiğinde gönüllü olarak gitmek istediğini söyledi. İlk uzmanlığa gittiğinde 3. denemesinde kazandı ve ilk 2 denemede biz bu korkular yüzünden biraz tedirgin olduk. 'Gitmesen mi ki' dedik. En sonunda Afrin çıktığında yine hala tedirgindik. Annem telefonda '7'nci Yılın doluyor gelemez misin?' dediğinde şehitlik mertebesinin vermiş olduğu o güçle o Hakka yürüme arzusuyla hiç sesini yükseltmediği anneme 'Eğer kaderimde şehit olmak varsa ben bu kaderin ellerinden öperim' dedi. Bu şuurla biz onu gönderdik. Şuhut ilçesi şehidi İbrahim Imış, abimin silah arkadaşı birlikte Hatul köyüne geçtiler. 26 Mart 2018 tarihinde saat 18.00'da el yapımı bombanın patlaması sonucunda ikisi de ağır yaralandılar. Abim 5 dakika içerisinde şehadete ulaştı. Daha sonrasında ben haberini derste aldım. Üniversiteyi Giresun da okuyordum hala o günü yaşıyoruz ve bugün 357. günü. Yani bundan 8 gün sonra tam 1 yıl olacak. 357 gün 8 bin 568 saattir onu görmüyorum, sesini duymuyorum. Bunun acı burukluğu kadar gururu da var. Biri bana 'Şehit Veysel Temel'in kardeşi misin' dediğinde 'Evet' benim diyorum. Bir resmi kuruma adımımızı attığımızda herkes saygıdan yerini verdiğinde bunu abime borçluyum. Onun kanıyla sulanan bu topraklarda bugün bu konferansta onları anıyoruz" dedi. Yapılan etkinliklerin ardından protokol üyeleri tarafından fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.