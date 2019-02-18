Afrin Şehidi Öznütepe'nin Naaşı Memleketine Getirildi

Zeytin
Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında şehit olan piyade uzman onbaşı Umut Öznütepe'nin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum
'a getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
) Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam ettirilen operasyonel faaliyetler sırasında şehit olan Öznütepe'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Erzurum'daki askeri havalimanına getirildi.
Öznütepe'nin naaşının getirilişi sebebiyle havalimanında düzenlenen törene, Erzurum Valisi Okay Memiş
, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp
Tavlaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
, AK Parti
Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz
, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Aziziye
Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan
, şehidin ailesi ve askeri erkan katıldı.
Şehidin babası Yusuf Öznütepe, tören öncesinde şehidin ağlayan yakınlarını "Ağlamayın şehit ailesiyiz biz ağlamayın başımız dik" diyerek teselli etmeye çalıştı.
Askeri tören mangasınca uçaktan alınan şehit Öznütepe'nin naaşı, bir süre askerlerce omuzlarda taşınıp havalimanındaki katafalka konuldu.
Buradaki törende şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula
dua edip helallik istedi.
Törenin ardından askerlerce nakil aracına konulan şehit Öznütepe'nin naaşı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Yarın Narmanlı Camisi'nde öğlen namazından sonra defnedileceği belirtilen Öznütepe'nin naaşı, ailesinin isteği üzerine ikindi namazının ardından Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek.
Kaynak: AA