Afrin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Afrin
bölgesinde görevli unsurlara, PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde şehit düşen Piyade
Üsteğmen Muhammed Ali
Kalo son yolculuğuna uğurlanıyor.
Piyade Üsteğmen Muhammed Ali Kalo için İstanbul
'da cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze töreninin düzenlendiği Ataköy
5. Kısım Camii'ne getirildi. Cami, şehidi son yolculuğuna uğurlamak isteyen yüzlerce vatandaş ile doldu. Şehidin sevenleri Türk bayrağına sarılı naaşın başında dualar ediyor.
Şehit Piyade Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek. - İSTANBUL
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:50