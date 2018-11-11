Afrin Şehidinin Eşine Asker Selamı

Suriye Afrin
'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun eşine Bursasporlu futbolcular asker selamı ile destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin
Dalı Harekatı sırasında Dermeşkanlı köyünde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nisan ayında Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit olmuştu. Şehit Çobanoğlu'nun eşi Yasemin, Bursaspor- Kasımpaşa
maçını protokol tribününden takip etti. Maç öncesinde Hakkari
'deki şehitler için saygı duruşunda bulunan futbolcular, taraftarlardan büyük alkış topladı. Bursasporlu futbolcular ise maç başlamadan önce protokol tribününün önüne gelerek, eşinin Bursaspor formasıyla maçı seyreden Yasemin'i asker selamıyla selamladı. - BURSA
11 Kasım 2018 Pazar 14:03