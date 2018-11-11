11 Kasım 2018, 14:06
»»

Afrin Şehidinin Eşine Asker Selamı

Afrin Şehidinin Eşine Asker Selamı

Bursasporlu futbolcular, tribünde yer alan Afrin Şehidi Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun eşine asker selamı verdi.

Bursasporlu futbolcular, tribünde yer alan Afrin Şehidi Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun eşine asker selamı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Dermeşkanlı köyünde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nisan ayında Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit olmuştu. Şehit Çobanoğlu'nun eşi Yasemin Çobanoğlu, Bursaspor- Kasımpaşa maçını protokol tribününden takip etti. Maç öncesinde Hakkari'deki şehitler için saygı duruşunda bulunan futbolcular, taraftarlardan büyük alkış topladı. Bursasporlu futbolcular ise maç başlamadan önce protokol tribününün önüne gelerek, Yasemin Çobanoğlu'nu asker selamıyla selamladı.

(İHA)
11 Kasım 2018 Pazar 14:06