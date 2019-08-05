Kastamonu
'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çizdiği karikatürlerle dikkati çeken ve eserleri farklı illerde sergilenen üniversite öğrencisi Furkan Şimşek, bu kez "Afrin
şehitlerine 49 günde 49 portre" projesine başladı.
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, portre çalışmasına dün itibariyle başladığını belirtti.
Portreleri tamamladıktan sonra şehit ailelerine kargo aracılığıyla ulaştıracağını ifade eden Şimşek, "Portrelerle birlikte Türk bayrağı da göndereceğim. Şehitlerimiz bu vatan için bedel ödediler, ben de vefa borcu olarak gördüğüm bu projeyi hayata geçirmek istedim. Afrin'de şehit olan 49 kahramanımızın portrelerini çizmeye başladım. Günde bir şehidimizin portresini çiziyorum. Bu projeyi 49 günde tamamlayacağım." dedi.
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 40'a yakın karikatürünün olduğunu ve bunu birçok ilde sergilediğini anlatan Şimşek, "Portreleri çizerken çok duygulanıyorum. Bu ülke için canını seve seve veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesinde bulundu.
Şimşek, güncel olayları takip etmeye ve bunları karikatürlerine yansıtmaya devam edeceğini kaydetti.