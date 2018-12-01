Afrin Türkmenlerine Un Yardımı Yapıldı

Isparta
Belediyesi tarafından Afrin
Türkmenleri'ne bir kamyon un gönderildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Isparta Belediyesine, Afrin'den un talebinde bulunuldu. Kamyona yüklenen unlar Afrin'deki Türkmenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Isparta Belediyesi Sağlık Müdürü Oğuz Başaran, belediye olarak dün olduğu gibi bugünde Türkmenlerin yanında olduklarını belirtti.
Türkmenlerin zor şartlar altında yaşadığını ifade eden Başaran, bölgede yaşanan sorunları yakından izlediklerini ve gelen talepleri hızlı bir şekilde karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.
Daha önce de benzer yardımlarda bulunduklarını aktaran Başaran, "Bölgeden gelen talepler doğrultusunda ekmeklik un noktasında belediye olarak hemen bir yardım kamyonumuzu hazırladık. Türkmen kardeşlerimize bu unu ulaştırmış olacağız. Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın
'ın kendilerine olan ilgi ve alakalarını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başkanımızın da bize talimatları doğrultusunda selam ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Isparta,Afrin
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:13