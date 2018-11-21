Afrinli Hasta Şifayı Türkiye'de Buldu

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:24



21 Kasım 2018 Çarşamba 18:24

Suriye'de kısıtlı imkanlar nedeniyle kalp kapağı nakli yapılamayan Afrinli Faysal Abdullah, Türkiye'de geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor.Suriye'de tedavi gördüğü hastanede mitral kapak darlığı ve yetmezliği teşhisi konulan 27 yaşındaki Abdullah, ülkesinde tedavi imkanı olmadığı için Türkiye'ye sığındı.Kilis Devlet Hastanesinde ameliyat edinen Abdullah, 7 gün süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.Hastanenin kalp damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Vecih Keklik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdullah'ın sol kalp kapakçığındaki ciddi bir sorunla kendilerine geldiğini söyledi.Küçük yaşta geçirdiği ateşli bir hastalık sonucu oluşan ve zaman içinde ilerleyen bir sıkıntısı sonucu kalp kapakçığı bozulan hastaya nakil yapma kararı verdiklerini ifade eden Keklik, "Hastamız Suriye'den geliyor. Oradaki şartlardan dolayı tedavileri ciddi şekilde aksatılmış ve ihmal edilmiş. Buraya geldiğinden beri kalp damar ve kardiyoloji ünitesi olarak hastanın tüm tedavileri gayet iyi bir şekilde gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.Opr. Dr. Muharrem Dağlı da hastanın kendilerine ciddi bir nefes darlığı şikayetiyle geldiğini, tetkikler sonucunda hastayı hemen ameliyata aldıklarını vurgulayarak, "Kalp kapağını protez bir kapakla değiştirdik. Şu an hastamız iyi. Sıkıntıları geriledi ve gayet rahat bir şekilde yürüyebiliyor." dedi."Çok şükür şimdi iyiyim"Faysal Abdullah da terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları sonucu yaşadığı Afrin'i terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.Zeytin Dalı Harekatı'nın 20. gününde füze isabet etmesi sonucu bacağından yaralandığını ve Suriye'de bir hastanede tedavi gördüğünü anlatan Abdullah, şunları kaydetti:"Bacağım iyileşti ancak nefes almakta zorlanıyordum. Artık yürüyemez hale gelmiştim. 5-10 metre yürüdüğümde nefesim kesiliyordu. Afrin'de bir hastaneye gittim. Orada kalp kapağımın değişmesi gerektiğini, Türkiye'ye gitmemin uygun olduğunu söylediler. Türkiye'ye geldim, ameliyatımı oldum. Çok şükür şimdi iyiyim. Allah Türk devletinden ve doktorlarından razı olsun. Hepsine tek tek teşekkür ederim."