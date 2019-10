Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız, " Türkiye 'nin ekopolitik gayretlerine baktığımızda bir eksen kayması veya yön değiştirme değil, değişen dünya üzerindeki ekonomik denge içerisinde yeni bir denge merkezi olmak için çalıştığını görüyoruz. Genç nüfusu, girişim alt yapısı, katma değeri yüksek ürünler konusunda attığı adımlarla Türkiye'nin başarılı olmasını ümit ediyoruz." dedi.Afro- Avrasya Gazeteciler Derneği bünyesinde yer alan Afro-Avrasya Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 3. Afro-Avrasya Akademisi Güz Seminerleri Programı "İletişim Teması: Medyanın Dönüşümü" ve "Ekopolitik Teması: Yükselen Asya " başlıkları altında Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.Seminerde konuşan AA Finans Haberleri Editörü Yıldız, son dönemde en çok karşılaşılan kavramın eksen kayması olduğunu belirterek, iç politikada bu kavramın öneminin arttığını kaydetti.Yıldız, dünya üzerinde sınırların ortadan kalktığı, etkileşimin had safhaya ulaştığı bir dönemde ekonomide böyle bir kaymanın olmayacağını düşünmenin yersiz kaldığını ifade ederek, "Neden bu kaymanın yaşandığı sorusunu 'Kainat boşluk kaldırmaz' tanımıyla ifade ediyorum. Dünyadaki ekonomik aktiviteyi etkileyen belli başlı faktörler var. Öncelikle her şey arz talep döngüsü üzerinde bina edilmiş durumda. Nüfus ve üretim belirleyici etkenler. Bunlar nerede nasıl değişim gösteriyorsa buna bağlı olarak ekonominin üretim, tüketim, finansal tarafı değişim gösteriyor. 'Finansın merkezi ABD, Londra' diyorduk, şimdi Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da finans merkezleri öne çıkmaya başladı. İstanbul için finans merkezi olması hedef olarak ortaya konuluyor." diye konuştu.2000'li yılların başındaki dünya ekonomisinin gelişimini anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:"2050'de Çin'in GSYH 50 trilyon dolara yükselmesi, ABD'nin 34 trilyon dolarla ikinci sıraya düşmesi bekleniyor, Hindistan ve Endonezya onları takip ediyor. Türkiye, bu coğrafyanın tam ortasında yer alan bir ülke. Koridor görevi üstlendiği birçok dev proje hayata geçirildi. Ülkemiz bu pastadan pay alabilmek için coğrafya olarak çok uygun bir yerde. Türkiye'nin ekopolitik gayretlerine baktığımızda bir eksen kayması veya yön değiştirme değil, değişen dünya üzerindeki ekonomik denge içerisinde yeni bir denge merkezi olmak için çalıştığını görüyoruz. Genç nüfusu, girişim altyapısı, katma değeri yüksek ürünler konusunda attığı adımlarla Türkiye'nin başarılı olmasını ümit ediyoruz.""Afro-Avrasya'nın jeostratejik konumu, tarihi, kültürel ve ekonomik zenginliği önemli"Afro-Avrasya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hişam Güney, geçen 2 yılda yaz okulu adı altında gerçekleştirdikleri bu programı bu sene Afro-Avrasya Akademisi olarak devam ettirme kararı aldıklarını belirtti.Güney, akademik anlamda faaliyet gösteren bir programın devamlılığının esas olduğunu ifade ederek, bu süreçte katkılarından dolayı Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.Afro-Avrasya Akademisi Koordinatörü Dr. Hakan Arıdemir ise Afro-Avrasya'nın Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarından oluşan, sahip olduğu kadim tarihi ve coğrafyası nedeniyle "Eski Dünya" olarak da adlandırılan dünya ana kıtası olduğunu anlatarak, "Kıta, kara ve deniz bütünlüğünü bünyesinde barındıran böylesi bir jeopolitik ve jeostratejik konum yalnızca mekan-coğrafya açısından değil, aynı zamanda sahip olduğu kadim tarihi, jeokültürel ve teolojik derinliği ve jeoekonomik zenginliği ile de önem arz etmektedir." diye konuştu.Arıdemir, Afro-Avrasya'nın birçok medeniyete de ev sahipliğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde ortaya çıkan değişim ve dönüşüm Afro-Avrasya'yı da derinden etkilemiş, söz konusu sistemik değişim ve dinamizm, Afrika ve Asya'nın jeoekonomik, jeokültürel, etnik-dini ve demografik çeşitliliği ve zenginliği ile birleşince Afro-Avrasya'nın jeopolitik ve jeostratejik ekseni Avrupa'dan Afro-Asya'ya kaymaya başlamıştır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte birçok Batılı düşünürün de kabul ettiği gibi Afro-Avrasya jeopolitiğindeki küresel güç denkleminin ağırlık merkezi batı değil, doğu olacaktır."Onur konuğu olarak Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Alişer Botirov, 4 ay önce İstanbul'da göreve başladığını belirterek, "Biz hepimiz kardeşiz. Toplantıya katılmaktan dolayı çok mutlu oldum. Herkese işinde başarılar diliyorum." dedi.Programın sponsorlarından Helmann Construction Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise Türkiye'de medya camiası ile iş dünyasının bir araya geldiğinde çok güzel işlerin ortaya çıkabildiğini, bu etkinliğin de güzel bir örnek olduğunu söyledi. Programın ana konusunun "Yükselen Asya" olduğunu anımsatan Özgün, son yıllarda üretimin batıdan doğuya, Asya'ya kaydığını anlattı.Özgün, Asya'nın küresel ekonomiden aldığı payın her geçen gün arttığına işaret ederek, Türkiye'nin Asya ülkeleriyle olan iş birliğinin artarak sürmesi gerektiğini dile getirdi.