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AFSAD'tan kısa film festivali

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali, 13-15 Aralık tarihlerinde Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

20.11.2019 01:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:26AFSAD'tan kısa film festivali
Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali, 13-15 tarihlerinde Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.
Konu sınırlaması olmayan ve 25 Kasım'a kadar başvuruda bulunulabilecek festivalde aday filmler ilk etapta Bülent Özkam, Meltem Çolak, Hasan Nadir Derin ve Ferda Oral Gürcan'dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirilecek.
Kurmaca, deneysel, belgesel ve canlandırma olarak dört kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın ana jüri üyeleri ise Ruken Öztürk, Tamer Levent, Natali Yeres, Ragıp Taranç, Banu Bozdemir, Şükrü Künüçen, Kurtuluş Özgen, Selçuk Temel, Tan Tolga Demirci, Oğuzhan Ersümer, Ozan Adam, Şeyma Balcı, Markus Berger ve Çağdaş Ülgen'den oluşacak.
Çankaya Sahne, Goethe Enstitüsü ve Yılmaz Güney Sahnesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler ve yabancı film gösterimleri de yer alırken, festival davetlisi olarak Avusturya, Hollanda, Danimarka, Macaristan, İsveç, Fransa gibi ülkelerin sinemalarından seçkiler de sunulacak.
Ayrıca etkinlik kapsamında festivale davet edilen yönetmenlerle de söyleşiler gerçekleştirilecek.

Film Festivali, Aralık, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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