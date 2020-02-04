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AFSİAD yönetimi, ATSO'yu ziyaret etti

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.

04.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:54
Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.
AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, ziyarette yaptığı konuşmada, dernek olarak ATSO ile güçlü ilişkiler içinde olacaklarını söyledi.
Afyonkarahisar için güzel projelere imza atacaklarını belirten Sayın, "Afyonkarahisar'da birlik ve beraberlik içinde, iş dünyasında güzel çalışmalara imza atacağımızı düşünüyoruz. Ülke ekonomisi ve gelişimi ile ilgili yapılabilecek her faaliyette birlik ve beraberlik içinde olmayı istiyoruz." dedi.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AFSİAD'ın şahsım açısından önemi büyük. 1991 yılında AFSİAD'ın kurucu başkanı olarak ve uzun bir süre, farklı dönemlerde görev yaptım. Sizler, Kadir Sayın Bey başkanlığında çok dinamik bir ekip ile göreve geldiniz. Afyonkarahisar'a çok önemli katkılar sağlayacağınıza eminim. İnşallah, AFSİAD ile dirsek teması içinde olacağız." ifadesini kullandı.
ATSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci ise "Bizler sizlerle birlikte varız. Hepiniz odamızın üyesisiniz, bazılarınız meclisimizin üyesi. Bundan sonra da hep birlikte, uyum içinde çalışacağımızdan eminim. Yeni projelere hep birlikte imza atacağız." diye konuştu.
AFSİAD yönetimi, ATSO'yu ziyaret etti

Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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