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Afşin Belediye Başkanı Güven'den "Evde kalın" çağrısı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yeni tip koronavirüse karşı en etkili savaşın evden verileceğini söyledi.

03.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:22
Afşin Belediye Başkanı Güven'den
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yeni tip koronavirüse karşı en etkili savaşın evden verileceğini söyledi.
Başkan Güven, vatandaşları, koronavirüs tedbirlerine uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.
Alınan kararlara uyan vatandaşlara teşekkür eden Güven, "İlçemizde bugüne kadar koranavirüse yakalanan bir pozitif vaka var. Bu vatandaşımızın da yurt dışı öyküsü olduğunu biliyoruz ve karantina altındalar. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından da yakın çevresiyle ilgili testler yapıldı ve pozitif bir vakaya rastlanmadı." dedi.
Vatandaşları devletin aldığı tedbirlere uymaya çağıran Güven, koronavirüs salgınına karşı en etkili savaşın evden verileceğini belirtti.
Güven, özveriyle çalışan tüm sağlık personeli ve belediye personeline teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle bu süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyorum. Bunun yolu da iki, üç hafta boyunca açıklanan kararlara uymaktan geçiyor. Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası ile kaymakamlığımızın vefa grubu ve belediyemizin desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşacağız. Zorunlu haller dışında kimsenin dışarı çıkmamasını ve herkesin evinde kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Fatih Güven, Afşin, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Afşin Belediye Başkanı Güven'den 'Evde kalın' çağrısı - Haberler

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