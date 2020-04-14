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Afşin Belediyesince üretilen maskeler vatandaşa dağıtıldı

Afşin Belediyesince kurulan atölyede, gönüllülerin de desteğiyle üretilen tıbbi maskeler resmi kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

14.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:16
Afşin Belediyesince kurulan atölyede, gönüllülerin de desteğiyle üretilen tıbbi maskeler resmi kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.
Belediyenin kültür merkezi binasında kurulan atölyede, baskısı yapılan maskeler, gönüllü kadınların ellerinden geçerek kullanıma hazır hale getiriliyor. İlk üretimi gerçekleştirilen maskeler, beşerli ambalajlanıp halka dağıtılmaya başlandı.
Ayrıca maskelerin, ilçedeki resmi kurumlara, bankalara, eczanelere ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlara toplu olarak verilip halka dağıtılması sağlanacak.
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, devletin maske desteğine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Afşin Belediyesince üretilen maskeler vatandaşa dağıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Afşin, Güncel
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