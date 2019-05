Afşin Dakiki "7 ülkede üretim yapıyoruz"

Kaynak: İHA

DÜZCE(İHA) – Standard profil Düzce Fabrikası Genel Müdürü Afşin Dakiki, "Bin 281 çalışanımız ile Düzce fabrikası olarak kesintisiz faaliyet gösterirken, Dünya çapında 25'ten fazla markaya üretim yapıyoruz" dedi.Düzce'de kaliteli hizmet anlayışı ile çalışan Standard Profil fabrikası, Düzce'de görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile iftarda bir araya geldi.Standard profil Düzce Fabrikası Genel Müdürü Afşin Dakiki'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa çok sayıda basın mensubu katıldı. İftar programı öncesi Ramazan ayının faziletlerinden bahseden Dakiki, fabrika hakkında da çeşitli bilgiler vererek; "Bu özel ayın ülkemizi ve milletimize, huzur, hoşgörü ve barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan İslam'ın merhametini ve bereketini tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Ramazan her insanın kendisi ile yüzleştiği, kendisini yenilediği, iç dünyasını tazelediği ve her yıl insanlığı daha ileriye taşıyan bereketli bir ay. Kutsal Ramazan ayı vesilesi ile sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Standard Profil ailesi olarak her yıl düzenlediğimiz aile yemeğimizi, çalışanlarımız ve ailelerini bir araya getiriyoruz. Değerli basın mensupları ile bir arada olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Hepinizin bildiği gibi Standard Profil Düzce'de Bin 800 metrekarelik bir alanda kuruldu. 1979 yılında sadece 7 çalışanı vardı. Bugün ise Bin 281 çalışanımız ile Düzce fabrikası olarak kesintisiz faaliyet gösterirken, Dünya çapında 25'ten fazla markaya üretim yapıyoruz. Standard Profil olarak 2018 itibariyle 7 ülkede üretim yapan, 5 kıtada faaliyet gösteren 45'in üzerinde ihracat gerçekleştiren, bünyesinde 6 farklı dilde dil konuşulan ve yaklaşık 8 Bin kişilik ailemiz ile global bir oyuncu olarak yolumuza devam ediyoruz" dedi. - DÜZCE Düzce