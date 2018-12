Afşin'de 15 Güvenlik Korucusu Yemin Etti

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:47



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:47

Afşin'de 15 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.Afşin Kültür Merkezi'nde, İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan mülakat ve özel yetenek sınavlarını başarıyla tamamlayan 15 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, korucuların, terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte ön safta yer aldığını söyledi.Güvenlik korucularının ağır sorumluluğu olduğunu ve ağır görevler düştüğünü belirten Çakar, şunları kaydetti:"Eğitimlerini başarıyla tamamlayan güvenlik korucuları ant içerek görevlerine başladı. Ülkemizin iç ve dış tehditlerine karşı sahada görev yapan gerek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, gerekse kolluk kuvvetlerinin her zaman yanında ve daima onlarla birlikte görev yapacak olan güvenlik korucularımıza her bir karışına şehit kanı nüfus etmiş vatan toprağında önemli görevler düşmektedir. Korucularımız vatanımızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör örgütlerine karşı sürdürülen amansız mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte ön safta yer almaktadır."Konuşmaların ardından Afşin ilçesi Arıtaş ve Tanır mahallesinde görev yapacak güvenlik korucularına silahları teslim edildi.Törene, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Musa Mesut Ayna, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile göreve başlayan güvenlik korucularının yakınları katıldı.