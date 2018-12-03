Afşin'de Engelli Çocuklar Gösteri Sundu

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesindeki engelli çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hazırladıkları gösterileri sundu.
Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Afşin Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve TOKİ Eshab-ı Kehf Özel Eğitim Uygulama Merkezi okulları iş birliğiyle Afşin Anaokulu Konferans Salonunda etkinlik düzenlendi.
Afşin Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu Müdürü Murat Taşkale
, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel öğrencilerin böyle etkinliklerle kalabalığın karşısına ilk kez çıktıklarını ve heyecanlandıklarını belirtti.
Farklı gelişen özel çocuklara destek verilmesi gerektiğini dile getiren Taşkale, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızı engelli ve özürlü olarak tanıtmaktan kaçınıp onları farklı gelişen birey olarak adlandırmalıyız. Bugün burada özel çocuklarımıza fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini sizlere göstermek istiyoruz. Özel eğitim okulları olarak bizlerin görevi sadece çocuklara eğitim vermek davranış kazandırmak değil, aynı zamanda anne ve babalarıyla içerisinde bulundukları zor durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak ve en önemli görevi ise toplumda farkındalık kazandırmaktır."
Konuşmanın ardından özel eğitim uygulama merkezi okullarında eğitim gören öğrenciler, hazırlamış olduğu gösterileri sundu.
Programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan ile kamu ve kurum müdürleri, öğretmenler, engelli öğrencilerin aileleri katıldı.
3 Aralık,Kahramanmaraş,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:22