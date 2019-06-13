Afşin'de "Eshab-ı Kehf Eğitim Festivali" düzenlendi

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde 2023 Eğitim Vizyonu Projesi kapsamında Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Afşin Belediyesi iş birliğinde Eshab-ı Kehf Eğitim Festivali düzenlendi.
TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında Rabia Parkı'nda yapılan festivalde, öğrencilerin hazırladığı projeler, Eshab-ı Kehf'te 309 yıl uyuyan Yedi Uyurlar'ın isimlerinin verildiği köşelerde tanıtıldı.
Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar
, törende, ilki gerçekleştirilen Eshab-ı Kehf Eğitim Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan ise festivali geleneksel hale getireceklerini belirtti.
Eshab-ı Kehf'in önemine dikkati çeken Turan, festivalle yıl içerisinde okullarda yapılarak öne çıkan projeleri sergilediklerini, Afşin'in ve bölgenin tarihi ve kültürel değeri olan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.
Turan, gelecek yıl festivali Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde gerçekleştirmek istediklerini belirtti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı da Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen Eshab-ı Kehf olayının Afşin'de yaşanmasının bu kent için bir şeref olduğunu ifade etti.
Geçmişte bu coğrafyada zulme baş kaldıran 7 gencin, yeni nesillere örnek olması adına güzel bir proje hayata geçirildiğini dile getiren Kabakcı, "Büyükşehir Belediyesi olarak Eshab-ı Kehf'in tanıtılması için projeler yapıyoruz." dedi.
Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali
Gedik de Eshab-ı Kehf Eğitim Festivali'ne destek olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, emekleri bulunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından davetliler, yıl içerisinde hazırlanan projeleri gezdi.
Festivale, Afşin İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, okul idarecileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AAKahramanmaraş
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