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Afşin'de "Geleneksel Türk Okçuluğu" işbirliği protokolü imzaladı

Afşin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, "Geleneksel Türk Okçuluğu" işbirliği protokolü imzalandı.

16.10.2019 15:52Afşin'de
Afşin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, "Geleneksel Türk Okçuluğu" işbirliği protokolü imzalandı.
Afşin Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'de ata sporu güreşte olduğu gibi okçulukta da dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.
Yay ve okun Türk kültüründe önemli bir yeri olduğuna işaret eden Güven, "Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile belediye olarak ortak bir protokole imza attık. Özellikle Afşinli gençlerimizin spora yönlendirilmesi, geleneksek Türk okçuluğunun Afşin'de canlandırılması ve tarihi değerlerin yaşatılması anlamında güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. 'Geleneksel Türk Okçuluğu'nun geliştirilmesi ve yaygınlaştırması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve belediyemiz olmak üzere lise öğrencilerimize okçuluk eğitimi verilecek." diye konuştu.
Proje hakkında bilgi veren Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, okçuluğun Türk İslam kültüründe önemli yere sahip olduğunu belirtti.
Geleneksel okçuluğu ilçede yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Turan, öğrenciler için açılacak kurs ile gelişimlerine destek olmak istediklerini ifade etti.

Mehmet Fatih Güven, Afşin, Güncel

Kaynak: AA

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