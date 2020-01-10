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Afşin'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için un, gıda ve yaşam malzemesinden oluşan insani yardım kampanyası başlatıldı.

10.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:28Afşin'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı
'ın ilçesinde, 'nin kentindeki savaş mağdurları için un, gıda ve yaşam malzemesinden oluşan insani yardım kampanyası başlatıldı.
İlçedeki sivil toplum kuruluşları, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afşin Temsilciliği öncülüğünde ortak bir basın açıklaması yaptı.
İHH Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib kentine yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.
Saldırılardan kaçan 250 binden fazla insanın Türkiye sınırına yakın kentlere akın ettiğini hatırlatan Özkök, "İHH olarak ilçemizde bu yaraya merhem olabilmek adına harekete geçtik. Bu vesileyle 17 Ocak Cuma gününe kadar Afşin'de hayırsever kardeşlerimizin bağışlayacağı yaşam malzemelerini İdlib'teki kardeşlerimize göndereceğiz. Şu anda o bölgede çadır, battaniye, gıda ve giyinme yardımına acil ihtiyaç var." dedi.

Kahramanmaraş, Suriye, İdlib, Afşin, Güncel

Kaynak: AA

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