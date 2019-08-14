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Afşin'de orman yangını

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kepez Dağı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

14.08.2019 18:05
Afşin'de orman yangını
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kepez Dağı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kepez Dağı'nın Yazıköy ve Kötüre mahallelerinde kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Afşin Belediyesi ekipleri rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 2 dozer, 2 greyder, 4 su tankı ve ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçileriyle müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Söndürme çalışmalarına katılan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için canla başla çalıştığını dile getirerek kamu kurumlarından da iş makinesi takviyesi istediklerini belirtti.
Afşin'de orman yangını

Güncel

Kaynak: AA

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