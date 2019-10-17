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Afşin'de otomobil amblemleri çalan 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde parka halindeki otomobillerin amblemlerini çaldığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

17.10.2019 20:06Afşin'de otomobil amblemleri çalan 2 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde parka halindeki otomobillerin amblemlerini çaldığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, ilçede çok sayıda otomobilin amblemini çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Park halindeki çeşitli marka ve modeldeki araçlardan çok sayıda amblem çalan iki şüpheli ilçe merkezinde yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada otomobillere ait 26 amblem ve araçlardan amblemleri çıkartmak için kullanıldığı belirlenen bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Amblemler ise otomobil sahiplerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

Kaynak: AA

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