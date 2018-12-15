Afşin'de Siyer-i Nebi Yarışması Yapıldı

Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Afşin Temsilciliği ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine arasında "Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Sınavı" düzenledi.
Afşin Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'ndeki yarışmaya orta öğrenim düzeyindeki okullardan 100 öğrenci katıldı.
AGD Afşin Temsilcisi İlker Kavun, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak her yıl yapılan yarışmanın bu yıl da başarıyla tamamlandığını belirtti.
Siyer-i Nebi yarışmasının amacının Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını genç nesillere doğru şekilde öğretmek olduğunu ifade eden Kavun, "Peygamberimizin rehberliğinde mili ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesine vesile olmak için bu sınavı her yıl düzenliyoruz. Efendimizin nasıl yaşadığı, verdiği mücadeleler, Müslümanlığı ve güzel ahlakının bilinmesi lazım. Yarışma sonuçları 31 Aralık
gecesi düzenlenecek olan Mekke
'nin Fethi programında açıklanacak." dedi.
Anadolu Gençlik Derneği
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:38