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Afşin'de TYP işçileri kura ile belirlendi

Afşin'de Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek geçici işçi ve güvenlik görevlileri kura ile belirlendi.

26.09.2019 18:12Afşin'de TYP işçileri kura ile belirlendi
Afşin'de Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek geçici işçi ve güvenlik görevlileri kura ile belirlendi.
İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, Afşin Kaymakamlığındaki noter huzurunda yapılan kura çekinin ardından yaptığı konuşmada, 9 aylığına görevlendirilecek 66 temizlik ile 23 güvenlik görevlisinin tespit edildiğini söyledi.
İşçilerin 7 Ekim itibarıyla görevlerine başlayacağını, okulların kapanmasıyla da görevlerinin son bulacağını belirtti.
Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan da okullarda 9 ay süreyle istihdam edilecek işçilerin, maaş ve sigortalarının İŞKUR tarafından karşılanacağını söyledi,

Afşin, Güncel

Kaynak: AA

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