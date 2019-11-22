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Afşin'de üniversite öğrencileri bin 500 fidan dikti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında bin 500 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.

22.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:08Afşin'de üniversite öğrencileri bin 500 fidan dikti
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında bin 500 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.
Üniversite öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına destek kapsamında Aşık Mahzuni Şerif Yerleşkesi içerisinde Afşin Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen fidanları toprakla buluşturdu.
Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Yeşilkaynak, törende yaptığı konuşmada, ülke genelinde başlatılan fidan dikme seferberliği kapsamına okul olarak destek verdiklerini belirtti.
Okul çevresini ağaçlandırıp gelecek nesillere yeşil bir alan, yeşil bir Afşin bırakmak istediklerini ifade eden Yeşilkaynak, "Geleceğe nefes ol' kampanyası kapsamında geçtiğimiz günlerde ilçemizde 7 bin 500 adet toprakla buluşturulmuştu. Bizlerde üniversitemizde, öğrencilerimizle birlikte bu kampanyaya bin 500 adet çam fidanı dikerek destek olduk. Fidanların temini noktasında bizlere destek olan Afşin Orman İşletme Şefliğine ve fidanların özveriyle toprakla buluşmasına katkı sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ağaç dikim etkinliğine öğrencilerin yanı sıra okulun idari personelleri ve öğretim görevlileri katıldı.

Sütçü İmam Üniversitesi, Geleceğe Nefes, Afşin, Güncel

Kaynak: AA

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