03.07.2019 16:49
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Afşin'de Yaz Spor Okulu bin öğrencinin katılımıyla başladı

Afşin

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Afşin'de düzenlenen Yaz Spor Okulu 8 branşta yaklaşık bin çocuğun katılımıyla başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Afşin'de düzenlenen Yaz Spor Okulu 8 branşta yaklaşık bin çocuğun katılımıyla başladı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Cevdet Kabakçı, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Tesislerinde düzenlenen törende, Afşin'de bini aşkın çocuğu yaz spor okulunda ağırlamaktan dolayı mutlu oldu olduklarını belirterek, Afşin'in aynı zamanda sporcu bir ilçe olduğunu söyledi.
Yaz Spor Okulu faaliyetlerinde katılım sayısının her yıl arttığını ifade eden Kabakçı, "Ortaklaşa yaptığımız çalışmayla yaz tatilinde öğrencilerimiz daha verimli bir süreç geçiriyor. Öğrencilerimiz en azından bir spor dalında kendini geliştiriyor. Bu uygulamada çok yetenekli çocuklar da çıkıyor ve kendini o branşa göre geliştirmesi, ilerlemesi sağlanıyor." dedi.
Kabakçı, Afşin'in güreş branşında dünya ve olimpiyat şampiyonalarında derece yapan birçok sporcu çıkarttığını vurguladı.
Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan da, yaz tatilinde 8 branşta bini aşkın çocuğun misafir edeceklerini, öğrencilerin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak duracağını ve obezite gibi sağlık sorunlarının önüne geçmiş olacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından kursa katılan öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

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