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Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar...

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurulduğunu bildirdi.

01.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:04
Valisi Vahdettin Özkan, Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurulduğunu bildirdi.
Özkan, yazılı açıklamasında, vatandaşların sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerinin her türlü tedbiri aldığını belirtti.
Vali Özkan, "Bu çerçevede Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları 'geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak, üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları

Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Eüaş, Güncel

Kaynak: AA


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