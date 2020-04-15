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Afşin Esnaf Odası, esnafa maske dağıttı

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi esnafına maske dağıttı.

15.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:34
Afşin Esnaf Odası, esnafa maske dağıttı
Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi esnafına maske dağıttı.
Sanayi esnafına ikişerli paketler halinde tıbbi maske dağıtan oda başkanı Hakan Topaktaş, salgının önüne geçilmesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemine dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirlerini ilçedeki esnaflarla birlikte en üst seviyeye çıkartmak istediklerini ifade eden Topaktaş, şunları kaydetti:
"Ülke olarak yeni tip koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ediyoruz. İlk faaliyetimiz ilçemizdeki esnaflarımızın iş yerlerini dezenfekte ettirmekti. Ardından sanayi esnaflarımızdan başlayarak ikişerli paketler halinde maske dağıtımı yapıyoruz. Maske temini biraz sıkıntılı oldu ama sonunda maskelerimiz geldi. İnşallah hızlı bir şekilde çarşı esnafımız ve mahallelerdeki esnaflarımıza maskeleri ulaştırmak istiyoruz. Tüm esnafımıza iki adet maske vereceğiz. Dağıtım sırasında kapalı olan ve ulaşmadığımız esnaflarımız odamıza uğrayarak maskelerini temin edebilecekler. Esnafımız için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Allah'a ülkemizi, milletimizi ve esnafımızı bu salgından biran evvel kurtarması için dua ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Afşin, Güncel
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