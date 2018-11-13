Afşin Gençlik Merkezi Açılışa Hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Afşin'de yaptırılan bin 800 metrekare kapalı alana sahip olan Afşin Gençlik Merkezi hizmet binasında sona yaklaşıldı.
Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, Selçuklu
ve Osmanlı mimarisinden izlerin bulunduğu Afşin Gençlik Merkezi'nin yüzde 98'lik kısmını tamamlandığını söyledi.
Gençlik Merkezi'nin 2019 yılında hizmete başlayacağını ifade eden Arslan, "Son dokunuşları kaldı, onları da tamamlayıp geçici kabulüne geçilecek. Büyük bir tesis, büyük bir imkan, büyük bir nimet. Bu tesisi ilçemize kazandıran büyüklerimizden Allah razı olsun. Çünkü Gençlik Merkezimizin temelinden tutunda çatısına kadar yapılan işlemi gözlemledim. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılan mükemmel bir mimari yapıya sahip." dedi.
Arslan, Afşin Gençlik Merkezi ile gençlerin içerisinde tenis kortu, voleybol
ve basketbol
gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerden de faydalanacağını belirtti.