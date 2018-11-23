Afşin Kaymakamı Pınar, Muhtarlarla Buluştu

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar
, ilçedeki kurum müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı. Ahmet Can
Pınar, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, ilçedeki tespit ettiği sorunları mahalle muhtarları ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde çözeceklerini belirterek, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması konusunda gayret sarf edeceklerini söyledi.
Afşin'de düğün ve asker uğurlama merasimlerinde gerçekleşen havaya ateş açılması olayı ile alakalı ciddi şikayetler aldığını dile getiren Pınar, bu sorunun üzerine de kararlılıkla gideceklerini belirtti.
Afşin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 4 bin ton kömür dağıtımın tamamlandığını ifade eden Kaymakam Pınar, ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtımı yerine nakdi yardım yapılacağını söyledi.
Toplantı, mahalle muhtarlarının, mahalleleri ile ilgili talep ve sorunlarını dile getirmesinin ardından sona erdi.
Toplantıya, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Burak Binboğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Ahmet Can Pınar,Pınar