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Afşin Semt Pazarı'nda koronavirüs tedbirleri alındı

Afşin Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıttı.

03.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:06
Afşin Semt Pazarı'nda koronavirüs tedbirleri alındı
Afşin Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıttı.
Belediye ekipleri, esnafı ve vatandaşları tezgahları arası mesafe, sosyal mesafe ve seçerek ürün almama konusunda uyardı.
İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler ise pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşların ateşini ölçtü.
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren pazar giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldığını belirtti.
Girişlere dezenfektanlar bırakılıp, pazar alanını ilaçladıklarını kaydeden Güven, otobüsler, kamu binaları, işçi servisleri, parklar, meydanlar, çarşı ve pazar yerlerini dezenfekte ettiklerini aktardı.
Kırsal mahallelerde yürüttükleri temizlik ve hijyen çalışmalarına da değinen Güven, "Şehrimizdeki tüm çöp konteynırları ve kamyonları dezenfekte ediliyor. Tüm otobüs duraklarına sensörlü ve pompalı dezenfektan makinaları bırakıldı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan pazar girişine dezenfektan bırakılırken, yoğunluk olmaması için vatandaşlar sırayla pazara alındı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Fatih Güven, Afşin, Güncel
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