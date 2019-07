After The Wedding Filmi

After the Wedding Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Genç bir kadın olan Isabel, yıllar önce birçok şeyi ardından bırakarak Hindistan’a yerleşir. Isabel burada bir yetimhanenin işletmesine yardım eder. Hayatını adadığı yetimhanenin koşullarını iyileştirmeye çalışan genç kadının yetimhaneyi ayakta tutabilmek için acil paraya ihtiyacı vardır. Parayı bulmak için New York’a giden Isabel, burada hayatının değişmesine neden olacak olan Theresa ile tanışır. Theresa, zengin, başarılı bir iş kadını, eş ve iyi bir annedir. Yetimhaneye bağış yapmaya hazır olan Theresa’nın küçük bir isteği vardır. Genç anne hafta sonu evlenecek olan kızının düğününe Isabel’in de gelmesini ister. Bu düğün sadece Isabel’in değil onunla beraber birçok kişinin de hayatının değişmesine neden olur. Bart Freundlich’in yönetmen koltuğunda oturduğu film in başrollerini Michelle Williams ve Julianne Moore üstleniyor. Susanne Bier ve Bart Freundlich’in senaryosunu kaleme aldığı film in kadrosunda Billy Crudup, Will Chase, Abby Quinn, Eisa Davis, Azhy Robertson gibi isimler yer alıyor.Bart FreundlichBart Freundlich, Susanne Bier, Anders Thomas JensenMichelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup, Will Chase, Doris McCarthy, Azhy Robertson, Abby Quinn, Alex Esola, Eisa Davis, Susan Blackwell, Greta Quispe, Alex Cranmer, Eric D. Hill Jr., John DiRenzoDramaAfter the WeddingIngenious Media2019ABDİngilizce110 dk.Filmartı Film17.01.2020