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AFYOKARAHİSAR Kürek helvaya yoğun ilgi

Kürek helvaya yoğun ilgiAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kazanda kürekle karıştırılarak yapılan helva, Ramazanda yoğun ilgi görüyor.

01.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:39
Kürek helvaya yoğun ilgi
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kazanda kürekle karıştırılarak yapılan helva, Ramazanda yoğun ilgi görüyor.
Kürek helvanın yapımına, su, limon ve şekerin kazanda kaynatılmasıyla başlanıyor. Daha sonra çöven bitkisi kökünden elde edilen su karıştırılıyor. Ardından kazanın içine tahin katılarak, tahta kürekle karıştırılıyor. Ortaya çıkan helva, daha sonra kaplara dökülüyor. Kakaolu helva elde etmek içinse kürekle karma işi sırasında kazana kakao ekleniyor.
Hasan Ayhopa'ya ait tesiste helvanın yapılışını inceleyen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 'Hasan ustamız bizlere ecdattan kalma, el emeği çok fazla olan helvayı yaparak hemşehrilerimize ulaştırmamıza vesile oluyor. Aynı zamanda kendisi Sandıklımıza değer katan, imajını yükselten, hem yol üstü, hem de şehir merkezindeki dükkanıyla bizlere güven veren bir iş adamımız" dedi.
İşletme sahibi Hasan Ayhopa ise kürek helvasına Ramazan ayında yoğun ilgi olduğunu söyledi. AFYOKARAHİSAR Kürek helvaya yoğun ilgi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sandıklı, Güncel, Haber

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