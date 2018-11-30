Afyol'dan "Fotoğrafların Diliyle Adıyaman 2" Fotoğraf Sergisi

Adıyaman
'da Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Fotoğrafların diliyle Adıyaman 2" sergisi açıldı.
Adıyaman Keleş Konağı'nda düzenlenen fotoğraf sergisine, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu
, İl Emniyet Müdürü Metin Alper
, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve AFYOL üyeleri katıldı.
Sergide, AFYOL üyeleri tarafından çekilen 80 fotoğraf sergilendi.
Gazetecilere açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu, "AFYOL tarafından düzenlenen ikinci sergimizi açtık. Bugünün ayrı bir önemi var. Yarın Adıyaman'ın il oluş yıl dönümü ve fotoğrafların tamamı da Adıyaman yöresinden esintilerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkanı Mustafa Şenlik ise, "Bu yıl 2'incisi gerçekleştirdiğimiz 'Fotoğrafların diliyle Adıyaman' sergisini açtık. 20'ye aşkın fotoğraf sanatçısı arkadaşımızın bireysel çalışmalarını bir araya getirirdik. Memleketimizi tanıtmak adına bu sergimizi açtık." ifadelerini kullandı.
Metin Alper,Hüsrev Kutlu,Adıyaman