Afyon 10 Gündür Haber Alınamayan Kadın, Evinde Baygın Bulundu

10 gündür haber alınamayan kadın, evinde baygın bulundu
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı
ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan Ayşe Akiner (83), polis ekiplerince evinden baygın halde bulundu. Açlık ve susuzluk nedeniyle halsiz düşen kadın, hastanede tedaviye alındı.
Çakır Mahallesi Nasuh Sokak'ta tek katlı evde yalnız yaşayan Ayşe Akiner'e her gün yemek getiren belediye ekipleri, yaklaşık 10 gündür ulaşamayınca durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak Ayşe Akiner'in evine girdi. Evi kontrol eden polis, yaşlı kadını yatağında hareketsiz bulan ekipler, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Akiner, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı. Akiner'in, uzun süredir yemek yemediği ve su içmediği için halsiz düştüğü belirtildi.
Çakır Mahalle Muhtarı Sefa Karabunar, "Kapıyı arkadan kilitlemiş. Belediye personeli ulaşamayınca polis ve zabıta yardımıyla kapıyı açtık" dedi.
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