Menü
Haberler ›› Spor ››Afyon'a dereceyle döndüler - Spor

Afyon'a dereceyle döndüler

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Hazel Balık ve Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Emin Ölmez, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

10.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:18
Afyon'a dereceyle döndüler
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Hazel Balık ve Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Emin Ölmez, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Budapeşte'de yapılan Ümit Genç ve 21. Avrupa Karate Şampiyonası'nda 48 Kilogram Genç Bayanlar Kumite dalında Avrupa ikincisi olan Hazel Balık ve Gençler Okullar Arası Türkiye Halter Şampiyonasında 67 Kilogramda toplamda 202 kilo kaldırarak Türkiye üçüncüsü olan Emin Ölmez, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek şampiyonların Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek tebrik etti. Sporcuların elde ettikleri başarılarından gurur duyduğunu dile getiren Başkan Zeybek, sporcuların yetişmesinde büyük emeği olan ailelerini ve antrenörlerini tebrik etti. Şampiyonlara önümüzdeki süreçte yapacakları müsabakalarda başarılarının devamını dileyen Başkan Zeybek, Afyonkarahisar Belediyesi olarak her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Ziyarete Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Yasin Evcil, Afyon Karate İl Temsilcisi Eyüp Selman Yavuz, Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Mehmet Güngel, Afyonkarahisar Belediyespor Kulübü Antrenörü Abdulrezzak Avcı ve Afyonkarahisar Belediyesi Spor Tesisleri Spor Sorumlusu İbrahim Yılmaz katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Zeybek, Türkiye, Avrupa, Afyon, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Spor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Spor
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Spor
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi Spor
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Spor
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Spor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Spor
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı