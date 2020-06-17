AFYON Acıgöl'deki flamingolar görsel şölen oluşturdu

Acıgöl'deki flamingolar görsel şölen oluşturduAFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında kalan Acıgöl, şimdilerde binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

17.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:32
Acıgöl'deki flamingolar görsel şölen oluşturdu
AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında kalan Acıgöl, şimdilerde binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu adına flamingoları görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, "Şu anda gölde binlerce flamingo var. Geçen yıl da gelmiştim. Ancak bu kadar flamingoyu ilk kez yan yana görüyorum" dedi.
Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu şehrin hafızasını oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında yer alan Acıgöl'de fotoğraf ve video arşiv çalışması yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde elde edilen fotoğraf ve görseller Tanıtım Bürosu'nun yönettiği 'Visit Afyon' sosyal medya hesaplarında paylaşılarak şehrin tanıtımı gerçekleştirilecek. DRONE KAMERA FLAMİNGO SÜRÜSÜNE RASTLADI
Çalışmalar esnasında Tanıtım Bürosu adına gölü görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek'in drone kamerası gölde yaşayan binlerce flamingoya rastladı. Drone kamerayı fark eden flamingolar benzersiz görüntüler oluşturdu.
'İLK KEZ GÖLÜ BÖYLE GÖRÜYORUM'
Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, her yıl göle geldiğini, ancak ilk kez bu kadar kalabalık bir flamingo sürüsüyle karşılaştığını ifade etti. Selek, "Acıgöl bilindiği üzere göçmen kuşların konaklama alanlarından bir tanesi. Tele makinemizle görüntülemek istedik. Kuşların çok uzakta olduğunu fark ederek drone kameramızla onları görüntülemeye çalıştık. Flamingolar drone kamerayı görünce kaos oluşturdu. Biz izlerken çok hoşumuza gitti. Şu anda gölde binlerce kuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kalabalıktı. Geçen sene de geldim ancak bu kadar kalabalık görmemiştim. Yamaçlara çıkıldığında, tele objektifle görüntülendiği zaman göl manzarasını ortaya koyuyor" dedi. AFYON Acıgöl’deki flamingolar görsel şölen oluşturdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Başmakçı, Dazkırı, Acıgöl, Afyon, Güncel, Haber

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