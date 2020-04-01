Afyon Belediyespor'dan Kevin Durant paylaşımı

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Kevin Durant'ın transfer edildiğine yönelik paylaşım sosyal medyada ilgi gördü.

NBA'de Brooklyn Nets ile kontratı bulunan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve koronavirüse yakalanan Kevin Durant için atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca Durant'ın yaşı ve oynadığı pozisyon da belirtildi. Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın altına çok sayıda yorum yapılırken, bazıları Afyon'a sucuk ve vişneli ekmek kadayıfı yemeye gelmiş olabileceğini söyledi.

Kaynak: DHA