Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afyon Belediyespor'dan Kevin Durant paylaşımı

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

01.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:07
Afyon Belediyespor'dan Kevin Durant paylaşımı

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Kevin Durant'ın transfer edildiğine yönelik paylaşım sosyal medyada ilgi gördü.

NBA'de Brooklyn Nets ile kontratı bulunan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve koronavirüse yakalanan Kevin Durant için atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca Durant'ın yaşı ve oynadığı pozisyon da belirtildi. Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın altına çok sayıda yorum yapılırken, bazıları Afyon'a sucuk ve vişneli ekmek kadayıfı yemeye gelmiş olabileceğini söyledi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Afyon, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Afyon Belediyespor'dan Kevin Durant paylaşımı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

UEFA, tüm milli maçları erteledi! İşte yeni başlangıç tarihi Spor
UEFA, tüm milli maçları erteledi! İşte yeni başlangıç tarihi
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı Spor
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Türk futbolu, koronavirüs nedeniyle ilk can kaybını yaşadı Spor
Türk futbolu, koronavirüs nedeniyle ilk can kaybını yaşadı
Efsane futbolcu 10 yıl sonra yine soyuldu! Sandalyeye bağlayıp kaçtılar Spor
Efsane futbolcu 10 yıl sonra yine soyuldu! Sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Diagne’ye, sosyal medyayı sallayan Ronaldo uyarısı: Kavga edersin Spor
Diagne'ye, sosyal medyayı sallayan Ronaldo uyarısı: Kavga edersin
Tarihi stadyum, koronavirüs nedeniyle hastaneye dönüştürüldü Spor
Tarihi stadyum, koronavirüs nedeniyle hastaneye dönüştürüldü
FIFA’dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak Spor
FIFA'dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar Spor
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar

Son Dakika Spor Haberleri

16:27: Kadın futbolunda üzücü haber! Kumsal Yıldız corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 16:21: Çaykur Rizespor'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Spor 16:07: Afyon Belediyespor'dan Kevin Durant paylaşımı - Spor 16:01: Kadın futbolunda Kumsal Yıldız, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 15:58: TPFD'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin liralık bağış - Spor 15:30: UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi - Spor 14:58: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:48: Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar - Spor 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler 14:19: Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin - Spor 12:32: FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak - Spor