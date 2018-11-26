26 Kasım 2018, 02:07
»»

Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 93-96

Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 93-96

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'inde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-93 yendi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-93 yendi.

Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Afyon Belediyespor: Zelionis 7, Knight 9, Altan Erol 2, Calloway 10, Elegar 16, Mc Gee 22, Serkan Menteşe 7, Cemal Nalga 8, Cevher Özer 12, Dorukhan Engindeniz

Darüşşafaka Tekfen: Mc Callum 26, Kidd 20, Doğuş Özdemiroğlu 7, Oğuz Savaş, Evans 9, Brown 10, Eric 19, Muhammed Mustafa Baygül, Kartal Özmızrak 5, Berk Demir

1. Periyot: 20-25

Devre: 47-50

3. Periyot: 63-71 

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş,Darüşşafaka,Afyonkarahisar

YORUMLAR