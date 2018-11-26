Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 93-96

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen
, deplasmanda Afyon
Belediyespor'u 96-93 yendi.
Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: Ali Serkan Emlek
, Ziya Özorhon
, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Afyon Belediyespor: Zelionis 7, Knight
9, Altan Erol 2, Calloway 10, Elegar 16, Mc Gee 22, Serkan Menteşe 7, Cemal Nalga
8, Cevher Özer 12, Dorukhan Engindeniz
Darüşşafaka Tekfen: Mc Callum 26, Kidd 20, Doğuş
Özdemiroğlu 7, Oğuz Savaş
, Evans 9, Brown 10, Eric 19, Muhammed Mustafa
Baygül, Kartal Özmızrak
5, Berk Demir
1. Periyot: 20-25
Devre: 47-50
3. Periyot: 63-71
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş,Darüşşafaka,Afyonkarahisar
26 Kasım 2018 Pazartesi 02:07