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Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrar oynanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyon Belediyespor ile Fenerbahçe Beko müsabakasının, Afyon Belediyespor'un itirazı üzerine tekrar edileceğini açıkladı.

05.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:55Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrar oynanacak
Basketbol Federasyonu, Belediyespor ile Beko müsabakasının, Afyon Belediyespor'un itirazı üzerine tekrar edileceğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyon Belediyespor ile Fenerbahçe Beko müsabakasının, Afyon Belediyespor'un itirazı üzerine tekrar edileceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü - Fenerbahçe Beko Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır."

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Malcolm Thomas, Fenerbahçe, Türkiye, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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5.03.2020 13:10:57