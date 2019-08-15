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Afyon'da 1 kilo 5 gram esrar, 80 kök kenevir elegeçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 1 kilo 5 gram esrar maddesi ve 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

15.08.2019 16:43 Afyon'da 1 kilo 5 gram esrar, 80 kök kenevir elegeçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 1 kilo 5 gram esrar maddesi ve 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Çay ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 1 şahıs ile birlikte 1 kilo 50 gram esrar maddesi ve 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kenevir, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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