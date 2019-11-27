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Afyon'da trafik kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:41Afyon'da trafik kazası: 1 yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı- karayolu Akkeçeli köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Gülşah Ö. (1987), 43 SU 152 plakalı otomobili seyir halinde iken aracın önüne aniden sahipsiz bir köpek çıktı. Sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti ve meydana gelen kazada yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralı Gülşah Ö. Dazkırı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Başmakçı, Dazkırı, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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