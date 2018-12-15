Afyon Ekinde Farklı Kaybetti

Spor Toto 1. Liğ 'in 16 haftasında Afjet Afyonspor, kendi sahasında Yetiş Yapı Elazığspor
'a 4-0 Maglup oldu.
KÜNYE
Stat: Afyon Zafer Hakemler: Alper Çetin xxx, Özgür Ertem
xxx, Kamil Çetin
xxx AFJET Afyonspor: Oleksandr Rybka
x, Türker Toptaş
x, Renato Arapi x, Bayram Çetin
x, Yasin Yener xx, Sinan Özkan
x (Dk 46 Aykut Uluç xx), Nazmi Candoğan x, Taşkın İlter x(Dk 73 Onur Toprak?), Ersel Aslıyüksek
xx, Oltan
Karakullukçu x, Erdi Zengin x(Dk 46 Ali Kılıç
x) Yedekler: Bekir Demircan,, Ali Kılıç, Aykut Uluç,Onur Toprak Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin xxx, Kadir Bekmezci
xxx, Andreas Tatos xxx, Adem Alkaşi
xxx, Maussa Bagayoko xxx (Dk 90 ErhanÇınar ?), Ali Fırat Okur xxx ( Dk 84 Serkan Kurtuluş
x), Lamine Diarra
xxx, Mehmet Yiğit xxx, Emre Öztürk xxx, Orhan Şam
xxx, Kadir Taşoğlu xxx(Dk 59 Ahmet Aras
xxx) Yedekler: Ahmet Aras, Serkan Kurtuluş Goller: Dk 3 Mehmet Yiğit, Dk 29 Lamina Dıarra, Dk 67, Dk 74 Ahmet Aras( Yetiş Yapı Elazığspor) Sarı Kartlar: Ersel Aslıyüksek,Ali Kılıç ( Afjet Afyonspor) Emre Öztürk,Kadir Taşoğlu ( Yetiş Yapı Elazığspor )
(Ali Bayar/İHA)
Elazığspor,Afyonkarahisar
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:46