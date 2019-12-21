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Afyon Emniyeti'nden huzurevine duygulandıran operasyon

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlanmanın yanı sıra halkla olan iletişimin güçlendirilmesi için çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

21.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:01 Afyon Emniyeti'nden huzurevine duygulandıran operasyon
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlanmanın yanı sıra halkla olan iletişimin güçlendirilmesi için çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında halkın gönlünde taht kuran Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü personeli sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, Afyonkarahisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarete İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Mercan, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Özel Harekat Şube Müdürü Ertan Yakanoğlu, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Afyonkarahisar Huzurevi Müdürü Cağrullah Köktürk ve huzurevi personeli tarafından karşılanan Emniyet Müdürlüğü personeli yaşlıların dinlenme salonuna çıktı. Karşılarında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet personelini gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen huzurevi sakinleri, duygusal anlar yaşadı.

Huzurevi sakinlerinin yanlarına oturan polis memurları amca ve teyzelerine tek tek çiçek hediye ederek doyasıya sohbet etti.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten huzurevi sakinleri, "Çok mutlu olduk. Biz polislerimiz için her gün dua ediyoruz. Bizi ziyaret ederek çok mutlu ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" diyerek teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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