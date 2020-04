AFYON 'ENDİŞELENMEYİN, PATATES SIKINTIMIZ OLMAZ'

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki patates üreticileri, mart ayında başladıkları ekim çalışmalarını sürdürdü. Bu yıl patates ekim alanlarının yüzde 50 artış göstermesi beklenirken, Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Koronavirüs nedeniyle 'raflarımız boş kalır' diye vatandaşlarımız endişelenmesin. Sandıklı ve Kızılören ilçelerimizdeki çiftçilerimiz şimdiye kadar üretti. Şimdiden sonra da üretmeye devam edecek" dedi.Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mart ayı sonunda başlayan patates ekim çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl ilçede 20 bin dekar alanın üzerinde patates ekimi yapıldığını bildiren Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, bu yıl 30 bin dekar alanın üzerinde ekim yapılmasını beklediklerini söyledi. Patatesin şu an kilogramının 2,5 ile 3 lira arasında değiştiğini, sezonda fiyatların ne kadar olacağını kestirmenin mümkün olmadığını aktaran Fatma Toptaş, ülkenin bu zor günleri atlatması için üretimin önemli olduğunu vurgularken, üreticilere her zamankinden daha fazla destek sağlanmasını istedi.'VATANDAŞLARIMIZ ENDİŞELENMESİN'Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Ülkemizdeki koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 'raflarımız boş kalır' diye vatandaşlarımız endişelenmesin. Sandıklı ve Kızılören ilçelerimizdeki çiftçilerimiz şimdiye kadar üretti. Şimdiden sonra da üretmeye devam edecek. Patates ekimlerimiz mart ayı sonunda başladı. Tüm hızı ile devam ediyor. Geçen yıl 20 bin dekar alan üzerinde patates ekimi olan ilçemizde bu yıl 30 bin dekar alanın üzerine çıkması bekleniyor. Fiyatlarımızın sezonda ne olacağını kestiremiyoruz. Şu an patates fiyatlarımız 2 lira 50 kuruş ile 3 lira arasında olduğu görünüyor" dedi.'ÜRETİCİMİZ DESTEKLENMESİ GEREK'Ziraat Odası Başkanı Toptaş, koronavirüs salgını döneminde çiftçilerin üretime devam etmesinin çok önemli olduğunu hatırlatarak, daha çok destek gerektiğini belirtti. Toptaş şunları söyledi:"Ülkemizin bu zor durumları atlatabilmesi için çiftçilerimizin üretim yapması çok önemli. Bunun için yetkililerin üreticilerimizi göz ardı etmeden her yıl olduğundan daha fazla üretimi ve üreticilerimizi desteklemesi lazım. Biz sizler için çalışıp, üretiyoruz. Siz de sevdikleriniz için evde kalın."'BU YIL PATATES ÜRETİMİNİ ARTIRDIM'Ürküt köyünden patates üreticisi Kenan Sayın, bu yıl patates üretimini artırdıklarını kaydederek, "Yaklaşık 10 yıldır patates üretimi yapmaktayım. Geçen yıl 20 dekar alana patates ekimi yapmıştım. Geçen yıl fiyatlar 90 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında değişmişti. Bu sene ekim alanını biraz daha artırarak 30 dekar alana çıkardık. Fiyatların bu sene daha iyi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA